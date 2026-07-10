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Щитов о желании «Трактора» дать больше шансов воспитанникам: «Здорово, я всегда за это. Мы помним, как Шабанов в свое время зашел в команду»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о селекции « Трактора ».  – Как вы относитесь к решению «Трактора» дать в новом сезоне больше шансов своим молодым воспитанникам? – Я считаю, что это здорово.

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