Астраханские полицейские отметили активную гражданскую позицию пятиклассницы и её мамы благодарственным письмом и ценным подарком

В полицию поступило сообщение от астраханки, которая сообщила, что ее дочь видела, как мужчина, поговорив с двумя несовершеннолетними девочками, увел их со школьного двора, посадил в автомобиль, после чего машина скрылась в неизвестном направлении.
В полицию поступило сообщение от астраханки, которая сообщила, что ее дочь видела, как мужчина, поговорив с двумя несовершеннолетними девочками, увел их со школьного двора, посадил в автомобиль, после чего машина скрылась в неизвестном направлении.
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