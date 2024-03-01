Стоимость товаров в России отвяжут от мировых показателей. Цены снова взлетят?

Согласно новым нормам, ФАС сможет игнорировать стоимость продукции на мировых рынках.Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при выявлении монопольно высокой и низкой стоимости товара.
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