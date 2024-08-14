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Афера на 3 млн леев, отобранных у украинских военных: В Молдове задержаны восемь подозреваемых

Сотрудники следственного управления Национального инспектората расследований при поддержке полицейских и сотрудников бригады Fulger совместно с прокурорами ПБОПОД задержали восемь граждан Украины, которые путем мошенничества получили сумму, эквивалентную примерно 3 млн леев, в том числе аванс от 40 украинских военных на приобретение автомобилей, в частности вездеходов, выставленных на продажу в Ин .

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