Афера на 3 млн леев, отобранных у украинских военных: В Молдове задержаны восемь подозреваемых

Сотрудники следственного управления Национального инспектората расследований при поддержке полицейских и сотрудников бригады Fulger совместно с прокурорами ПБОПОД задержали восемь граждан Украины, которые путем мошенничества получили сумму, эквивалентную примерно 3 млн леев, в том числе аванс от 40 украинских военных на приобретение автомобилей, в частности вездеходов, выставленных на продажу в Ин .