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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Борющийся с Врангелем - всегда русофоб!

Борющийся с Врангелем - всегда русофоб!

Юрий Кот "Национальная Россия не умерла. Народ, сохранивший чувство нации, не может погибнуть.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кот, смени  фамилию на Скот, хотя  животных этим обидишь, мразь нацистская. Явно твой  папашка, либо  дед  был  из дивизи  СС Галичина. Вот этот клеветон  и показал  твою подлую, мерзкую бандеровскую душонку.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Скот, ты  забыл  добавить, подонок, ч то Ильин боготворил  Гитлера  и даже работал на него в министерстве пропаганды. Значит, Скот, ты сам нацист подлый.
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4 час.
Александр Попов
Типичный кот. И к Путину примурлыкался, и Зюганову в тапки нассал.
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2 час.

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