Борющийся с Врангелем - всегда русофоб!

Владимир Алтайцев Кот, смени фамилию на Скот, хотя животных этим обидишь, мразь нацистская. Явно твой папашка, либо дед был из дивизи СС Галичина. Вот этот клеветон и показал твою подлую, мерзкую бандеровскую душонку.

Владимир Алтайцев Скот, ты забыл добавить, подонок, ч то Ильин боготворил Гитлера и даже работал на него в министерстве пропаганды. Значит, Скот, ты сам нацист подлый.