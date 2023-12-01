Юрий Кот "Национальная Россия не умерла. Народ, сохранивший чувство нации, не может погибнуть.
Борющийся с Врангелем - всегда русофоб!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Кот, смени фамилию на Скот, хотя животных этим обидишь, мразь нацистская. Явно твой папашка, либо дед был из дивизи СС Галичина. Вот этот клеветон и показал твою подлую, мерзкую бандеровскую душонку.
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
Скот, ты забыл добавить, подонок, ч то Ильин боготворил Гитлера и даже работал на него в министерстве пропаганды. Значит, Скот, ты сам нацист подлый.
Ответить
4 час.
Александр Попов
Типичный кот. И к Путину примурлыкался, и Зюганову в тапки нассал.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии