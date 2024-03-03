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ВЕСТИ КРЫМ

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Западные СМИ показали боевые действия на Украине со стороны российской армии

Информационное поле США и стран Евросоюза в последнее время просто кипит. Чего стоят заявления некоторых политиков об отправке войск на Украину или обсуждение высокопоставленными немецкими генералами плана по уничтожению Крымского моста.

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