Жара на фронте обернулась новым позором техники НАТО: Подполковник рассказал о беде в ВСУ

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко из-за тридцатиградусной жары ВСУ столкнулись с новой бедой на фронте — техника НАТО выходит из строя, моторы "клинит".
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