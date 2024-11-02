Психотерапевт Хамидуллин объяснил, как распознать стресс у мужчин

И как с ним справиться Организм мужчин в стрессовой ситуации мобилизуется для активной реакции на достижение цели, это приводит к быстрому истощению ресурсов нервной системы, сказал РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» Рашид Хамидуллин.
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