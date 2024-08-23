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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле представят новое шоу с легендарными хитами Sandra, Gregorian и Enigma

В Барнауле представят новое шоу с легендарными хитами Sandra, Gregorian и Enigma

В программе виртуозно сочетается этно и поп-музыка В Барнауле 2 ноября в ДК Мотор состоится представление новое программы "Return to Innocence" с элементами электроники, эмбиента и хорового пения, благодаря чему получат уникально звучание легендарные хиты Sandra, Gregorian и Enigma.

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