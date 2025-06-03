Дело о контрабанде краба на 2,6 млрд направлено в суд

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора ООО "Курильский Универсальный Комплекс", сына "крабового короля" Александра Кана, сообщает пресс-служба ведомства.
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