РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 191 подписчик

Дело о контрабанде краба на 2,6 млрд направлено в суд

Дело о контрабанде краба на 2,6 млрд направлено в суд

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора ООО "Курильский Универсальный Комплекс", сына "крабового короля" Александра Кана, сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх