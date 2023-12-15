Врачи назвали 3 самых агрессивных вида рака, у которых один общий симптом

Рак яичников, кишечника и поджелудочной железы сложно распознать на ранних этапах заболеванияСпециалисты считают, что есть агрессивные виды рака, которые трудно довольно выявить на ранней стадии заболевания.
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