АСВ: требования к Киви-банку подали 64 тысячи кредиторов на 32,5 млрд рублей

Требования к Киви-банку, который лишился лицензии в начале 2024 года, подали 64 тысячи кредиторов с суммой требований 32,5 млрд рублей, рассказал глава «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников в интервью «Известиям».
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