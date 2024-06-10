АСВ: требования к Киви-банку подали 64 тысячи кредиторов на 32,5 млрд рублей

Требования к Киви-банку, который лишился лицензии в начале 2024 года, подали 64 тысячи кредиторов с суммой требований 32,5 млрд рублей, рассказал глава «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников в интервью «Известиям».