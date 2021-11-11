Более тысячи человек прошло лечение в современном медцентре МО РФ в Республике Бурятия с начала его работы

Более тысячи человек прошло лечение в современном медцентре МО РФ в Республике Бурятия с начала его работы

Многофункциональный медицинский центр на сегодняшний день является самым современным и высокотехнологичным медучреждением на территории Республики Бурятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх