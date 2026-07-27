На сколько уменьшается мозг после 50 лет, рассказал ученый

Возрастные изменения организма неизбежны, и мозг человека не является исключением. После 50 лет его объем начинает постепенно снижаться, однако это не означает автоматического ухудшения памяти, интеллекта или способности учиться.
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