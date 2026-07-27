НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

500 подписчиков

На сколько уменьшается мозг после 50 лет, рассказал ученый

На сколько уменьшается мозг после 50 лет, рассказал ученый

Возрастные изменения организма неизбежны, и мозг человека не является исключением. После 50 лет его объем начинает постепенно снижаться, однако это не означает автоматического ухудшения памяти, интеллекта или способности учиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии