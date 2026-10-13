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Депутаты ЗСК обсудили вопросы охраны объектов культурного наследия Кубани

Депутаты ЗСК обсудили вопросы охраны объектов культурного наследия Кубани

Депутатский корпус обсудил реализацию механизмов государственной охраны объектов культурного наследия в крае.

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