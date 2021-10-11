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Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане будет выплачено по 1 млн рублей. Как сообщила пресс-служба президента Татарстана, «подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим».

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