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Царьград

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НАТО отрабатывает сценарий нападения России: учения Ramstein Flag 2025

НАТО отрабатывает сценарий нападения России: учения Ramstein Flag 2025

Страны НАТО проводят учения Ramstein Flag 2025 с участием 90 воздушных судов. Германии задействовала 8 Eurofighter.

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