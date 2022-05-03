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15 фото из серии «показалось», из-за которых ваше сердце начнет биться чаще

15 фото из серии «показалось», из-за которых ваше сердце начнет биться чаще

Страхи есть у каждого из нас, и это совершенно нормально, ведь эта эмоция — часть человеческого бытия, основанная на инстинкте самосохранения.

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