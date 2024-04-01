Студенты САФУ познакомились с работой Архангельского мусоросортировочного комплекса

Ежедневно здесь обрабатываются отходы из синих контейнеров для дальнейшей переработки на крупнейших заводах страныСюда, на мусоросортировочный комплекс, поступают отходы из областного центра, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.
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