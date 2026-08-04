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Ростех

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«Октава ДМ» обеспечила звук на тематическом фестивале под открытым небом «Фэнтези Фест»

«Октава ДМ» обеспечила звук на тематическом фестивале под открытым небом «Фэнтези Фест»

Фото: «Октава-ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) стал техническим партнером тематического фестиваля под открытым небом «Фэнтези Фест».

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