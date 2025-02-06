Фундаментальный вызов: в РУДН обсудили кооперацию науки и бизнеса

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) стартовала международная научно-практическая конференция «Миссия современного университета в условиях вызовов трансформаций в многополярном мире», посвященная 65-летию вуза.
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