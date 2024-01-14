Отрывок из антиутопии «Двести третий день зимы» Ольги Птицевой

«Двести третий день зимы» — это антиутопия Ольги Птицевой о стране, где постоянно идет снег. Здесь нельзя нарушать снежный покров, выходить после комендантского часа, а еду можно получить только по карточкам.
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