Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

50 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Уважаемая Александра, мне понятен Ваш интерес к кино, восторг от встречи с чем-то новым и необыкновенным, что должно ...Продюсер, сценари...
  • Наталья Середа
    Как можно собрать в доме собрание собственников, если 70-80% квартир в доме сдается в аренду и собственникам прекрасн...Дарья Воронова: З...
  • Ирина Галивец
    Как ЗдОрово! А скольких ещё бабушек и дедушек можно усыновить… вот бы кто этим занялся!Как «усыновить» б...

Отрывок из антиутопии «Двести третий день зимы» Ольги Птицевой

Отрывок из антиутопии «Двести третий день зимы» Ольги Птицевой

«Двести третий день зимы» — это антиутопия Ольги Птицевой о стране, где постоянно идет снег. Здесь нельзя нарушать снежный покров, выходить после комендантского часа, а еду можно получить только по карточкам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх