Жителям 19 улиц Тамбова 16 января отключат электричество

Жители нескольких районов Тамбова сегодня, 16 января, несколько часов проведут без электричества. В связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
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