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Новости Тамбова

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Жителям 19 улиц Тамбова 16 января отключат электричество

Жителям 19 улиц Тамбова 16 января отключат электричество

Жители нескольких районов Тамбова сегодня, 16 января, несколько часов проведут без электричества. В связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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