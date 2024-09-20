Microsoft, как сообщается, тратит 1 миллиард долларов в год на то, чтобы сторонние игры попали в Game PassТема того, сколько разработчики и издатели получают за размещение своих игр в подписке Xbox Game Pass, уже давно является горячей в игровом мире, и теперь после недавнего отчета Bloomberg появилось больше информации.