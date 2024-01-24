15+ человек, которые еще не скоро забудут свой поход в поликлинику

В стенах медицинских учреждений люди зачастую испытывают целую гамму эмоций. Причем зачастую это связано не с собственным состоянием и переживаниями, а с поведением окружающих людей, будь то пациенты или врачи.
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