ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 июня 2021 года

Энергетический прогноз на третье июня две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1135= Ваше расширенное сознание способствует адаптации высоких Галактических Энергий к земным условиям = Духовное пробуждение России и Единение её народа в Духе и есть самое настоящее чудо Второго Пришествия… = Если люди желают видеть Свет, они не только воспринимают его чистоту, но и передают её другим людям =Жизнь собирается, как мозаика, из разных моментов, а нам часто хочется жить только одним фрагментом.