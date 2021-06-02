ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 июня 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 июня 2021 года

Энергетический прогноз на третье июня две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1135= Ваше расширенное сознание способствует адаптации высоких Галактических Энергий к земным условиям = Духовное пробуждение России и Единение её народа в Духе и есть самое настоящее чудо Второго Пришествия… = Если люди желают видеть Свет, они не только воспринимают его чистоту, но и передают её другим людям =Жизнь собирается, как мозаика, из разных моментов, а нам часто хочется жить только одним фрагментом.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю !🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ФРАЗА: "Духовное пробуждение России и Единение её народа в Духе и есть самое настоящее чудо Второго Пришествия…". БЛАГОДАРЮ,ИНТЕРЕСНО!

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