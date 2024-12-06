Замглавы МИД Сергей Рябков: «Трамп посылает противоречивые сигналы»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал KP.RU о том, как сейчас наши дипломаты понимают термин «красные линии», чего ожидать от политики избранного президента США Дональда Трампа и при каких условиях была бы возможна «Ялта 2.