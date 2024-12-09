В ЯНАО волонтеры начали подготовку к празднованию 80-летия Победы в ВОВ

На Ямале добровольцев активно готовят к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. До 2025 года по всему округу откроются центры подготовки Международного волонтерского корпуса, сообщили в пресс-службе губернатора.
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