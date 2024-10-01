Мишустин создает запас прочности для рубля

Власти России усиливают позиции рубля на международной арене за счет расширения торговых контактов. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) заявил, что доля национальных валют в расчетах союза за первые шесть месяцев 2024 года достигла 90%.