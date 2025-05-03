Reuters: 1,6 млн человек могут посетить концерт Леди Гаги на пляже Копакабана

Тысячи человек собираются на знаменитом пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро, где вечером в субботу, 3 мая, пройдет бесплатный концерт американской певицы Леди Гаги (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта).
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