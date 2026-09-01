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The Eurasia Daily news agency

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The leader of the Democrats in the US Congress expressed doubts about sanctions against Russia

The leader of the Democrats in the US Congress expressed doubts about sanctions against Russia

Democrats in the US House of Representatives believe that the new bill on anti-Russian sanctions will provide the administration with opportunities for abuse, said the head of the minority in the legislature Hakim Jeffries.

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