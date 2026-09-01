The leader of the Democrats in the US Congress expressed doubts about sanctions against Russia

Democrats in the US House of Representatives believe that the new bill on anti-Russian sanctions will provide the administration with opportunities for abuse, said the head of the minority in the legislature Hakim Jeffries.
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