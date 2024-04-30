«Софья Эрнст сыграет Ольгу»: Валерия Гай Германика рассказала о сериале про княгиню Ольгу

Год назад стало известно, что Валерия Гай Германика снимет сериал про Княгиню Ольгу, но кроме общей информации об этом проекте ничего не было известно.
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