Кризис: Volkswagen может впервые закрыть заводы в Германии

Такого финансового положения не было за 90 лет существования концерна Volkswagen столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и рассматривает возможность закрытия заводов в Германии и сокращения штата сотрудников.
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