Школьник со справкой из Таджикистана напал на учительницу русского. СМИ стыдливо молчат. А ведь есть целая школа мигрантов

В Новой Москве 14-летний мальчик из Таджикистана напал с ножом на учительницу русского языка. Оказалось, он страдает лёгкой формой умственной отсталости.
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