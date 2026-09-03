Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 598 подписчиков

Школьник со справкой из Таджикистана напал на учительницу русского. СМИ стыдливо молчат. А ведь есть целая школа мигрантов

Школьник со справкой из Таджикистана напал на учительницу русского. СМИ стыдливо молчат. А ведь есть целая школа мигрантов

В Новой Москве 14-летний мальчик из Таджикистана напал с ножом на учительницу русского языка. Оказалось, он страдает лёгкой формой умственной отсталости.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ос А
Ос А

Зачем махать руками после боя... Сразиатов запустили столько, что уже поздно что-то делать. Седьмая колонна готова.