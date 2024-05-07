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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матыцин – в ответ на вопрос, останется ли он министром спорта: «В любом случае спорт будет развиваться»

Как сообщает ТАСС, Матыцин пока не знает о своей дальнейшей работе.  «В любом случае спорт будет развиваться», – ответил министр на вопрос, рассчитывает ли он остаться в новом составе правительства РФ.

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