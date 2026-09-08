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Царьград

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Politico: Украина потеряет 10 млрд долларов из-за блокировки портов

Politico: Украина потеряет 10 млрд долларов из-за блокировки портов

Блокировка украинских портов российскими войсками может снизить ВВП Украины на 5%. Министр Тарас Высоцкий прогнозирует потери в 10 млрд долларов из-за невозможности экспорта.

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