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5koleso.ru

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В России стартовало производство отечественных топливных систем для КАМАЗов

В России стартовало производство отечественных топливных систем для КАМАЗов

Как стало известно газете «Известия», на площадке Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ) в Барнауле импортозаместили производство топливных систем для дизельных двигателей российских тяжелых грузовиков и спецтехники: ранее на них использовалась главным образом немецкая (Bosch), а также китайская топливная аппаратура.

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