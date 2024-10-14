В России стартовало производство отечественных топливных систем для КАМАЗов

Как стало известно газете «Известия», на площадке Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ) в Барнауле импортозаместили производство топливных систем для дизельных двигателей российских тяжелых грузовиков и спецтехники: ранее на них использовалась главным образом немецкая (Bosch), а также китайская топливная аппаратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)