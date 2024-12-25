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NASA опубликовало лучшие снимки 2024 года

NASA опубликовало лучшие снимки 2024 года

«Осенняя рапсодия» — кленовый парк Гатино в столице Канады, городе Оттава, фото сделано с борта МКС / © NASA Составное изображение туманности Тарантул, полученное с помощью двух космических телескопов — «Чандра» и «Джеймс Уэбб» / © NASA  Один из самых мощных ураганов за всю историю наблюдений — «Милтон» над Мексиканским заливом, запечатленный с борта МКС / © NASA  Восход солнца с борта МКС / © NASA Составное изображение сливающихся галактик NGC 2207 (слева) и IC 2163 (справа), полученное телескопами «Спитцер» и «Хаббл» / © NASA Полярное сияние окрасило небо недалеко города Малад, штат Айдахо / © NASA На этой фотографии с длинной выдержкой, сделанной с борта Международной космической станции, видны свечение атмосферы Земли и звездное небо / © NASA  Застрявшие на МКС из-за проблем с кораблем Starliner компании Boeing астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор (в центре снимка), а также их коллеги Майкл Барратт и Трейси Дайсон в скафандрах перед выходом в открытый космос / © NASA   Впервые в истории все шесть радиочастотных антенн в Мадридском комплексе дальней космической связи — входит в сеть дальней космической связи NASA — провели испытание по приему данных с космического корабля «Вояджер-1» (Voyager 1) одновременно 20 апреля 2024 года / © NASA  Инженеры готовят зонд Europa Clipper к запуску / © NASA  .

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