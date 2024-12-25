NASA опубликовало лучшие снимки 2024 года

«Осенняя рапсодия» — кленовый парк Гатино в столице Канады, городе Оттава, фото сделано с борта МКС / © NASA Составное изображение туманности Тарантул, полученное с помощью двух космических телескопов — «Чандра» и «Джеймс Уэбб» / © NASA Один из самых мощных ураганов за всю историю наблюдений — «Милтон» над Мексиканским заливом, запечатленный с борта МКС / © NASA Восход солнца с борта МКС / © NASA Составное изображение сливающихся галактик NGC 2207 (слева) и IC 2163 (справа), полученное телескопами «Спитцер» и «Хаббл» / © NASA Полярное сияние окрасило небо недалеко города Малад, штат Айдахо / © NASA На этой фотографии с длинной выдержкой, сделанной с борта Международной космической станции, видны свечение атмосферы Земли и звездное небо / © NASA Застрявшие на МКС из-за проблем с кораблем Starliner компании Boeing астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор (в центре снимка), а также их коллеги Майкл Барратт и Трейси Дайсон в скафандрах перед выходом в открытый космос / © NASA Впервые в истории все шесть радиочастотных антенн в Мадридском комплексе дальней космической связи — входит в сеть дальней космической связи NASA — провели испытание по приему данных с космического корабля «Вояджер-1» (Voyager 1) одновременно 20 апреля 2024 года / © NASA Инженеры готовят зонд Europa Clipper к запуску / © NASA .