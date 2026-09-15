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В России стартовали продажи квантовых компьютеров на 4, 8 и 10 кубитов

В России стартовали продажи квантовых компьютеров на 4, 8 и 10 кубитов

Каждый комплекс включает квантовый сопроцессор, криогенную систему считывания, российский криостат сверхнизких температур YARANGA с системой коммутации сигналов, электронику для управления кубитами и программную среду для запуска квантовых алгоритмов.

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