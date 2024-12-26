Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур.
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