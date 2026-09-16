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Kosovo ex-president Hashim Thaci sentenced to 25 years for war crimes

A special court sitting in The Hague sentenced 4 former Kosovon Liberation Army members to long prison terms for murder, torture and other war crimes.

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