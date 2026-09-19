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Царьград

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Запад официально готов дать Киеву "ядерку". "Страшнейший ответ Путина" на ультиматум НАТО. Мосты через Днестр – всё. Одесса изолирована

Запад официально готов дать Киеву "ядерку". "Страшнейший ответ Путина" на ультиматум НАТО. Мосты через Днестр – всё. Одесса изолирована

Минувшей ночью русская армия продолжила массированные удары по противнику, используя широкую номенклатуру средств поражения.

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