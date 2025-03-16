Россия бросает вызов “Хабблу”: Уникальные “глаза” для нового космического телескопа!

Слушайте, ребят, тут такое дело… похоже, русские “хакнули” космос! 🚀 Нет, я не про высадку на Луну, а про кое-что покруче: наши ученые создают “ультрафиолетовые глаза” для нового телескопа “Спектр-УФ”, который, говорят, “Хаббл” за пояс заткнет! 🤩 Представьте себе: сидят такие наши гении в лаборатории, копаются в каких-то проводах и микросхемах, и вдруг – бац! – создают штуку, которая позволит нам видеть космос совсем по-другому! Как будто кто-то врубил невидимый фонарик, и мы наконец-то увидим то, что раньше было скрыто от наших глаз.