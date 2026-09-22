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ТАСС

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В храме под Тамбовом провели службу по случаю обретения мощей Дмитрия Донского

В храме под Тамбовом провели службу по случаю обретения мощей Дмитрия Донского

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Молебен в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского по случаю обретения его святых мощей состоялся в одном из соединений Московского военного округа в Тамбовской области.

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