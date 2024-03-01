Новый «старый» Ларгус и другие новинки весны-2024 – топ-6 в России

Продажи автомобилей практически вернулись на докризисный уровень. Ушедшие западные компании заместили китайцы – количество марок из Поднебесной уже приближается к двум десяткам и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.
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