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За рулем

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Новый «старый» Ларгус и другие новинки весны-2024 – топ-6 в России

Новый «старый» Ларгус и другие новинки весны-2024 – топ-6 в России

Продажи автомобилей практически вернулись на докризисный уровень. Ушедшие западные компании заместили китайцы –  количество марок из Поднебесной уже приближается к двум десяткам и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

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