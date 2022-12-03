Протесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь

В противостоянии России с Западом — как на Украине, так и в мире в целом — популярны рассуждения о том, что рано или поздно Запад не выдержит и дрогнет: Европа станет слабым звеном, произойдет раскол между англосаксами и Старым Светом, ну или хотя бы внутри самой Европы начнется разброд и шатание на тему войны до победного конца, то есть до поражения России.
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