Страна и люди

9 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Западенцы" это носители бандеровской идеологии, её "золотой фонд", ненавидящие всё советское, русское, а также польс...Зеленский посылае...
  • 59
    Не пойму, почему Пу все так размазал? Может опять "партнеры"..?Кристофер Блэк. А...
  • Регина Толстоброва
    Всем   понятно давно было, что Америка нам не друг, а враг. Впрочем у нее все страны мира враги, она со всеми  готова...Кристофер Блэк. А...

Картина дня

наверх