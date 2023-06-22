Страна и люди
Эту страну не поб...
Зачем этот мир бе...
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Сергей Бессонов
"Западенцы" это носители бандеровской идеологии, её "золотой фонд", ненавидящие всё советское, русское, а также польс...
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Регина Толстоброва
Всем понятно давно было, что Америка нам не друг, а враг. Впрочем у нее все страны мира враги, она со всеми готова...
Кристофер Блэк. А...
Страна и люди
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Гитлеровский "Евросоюз" против СССР в 1941-1945 гг.
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