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Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении

Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении

ЕРЕВАН, 5 мар — РИА Новости. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

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