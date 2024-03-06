Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении

ЕРЕВАН, 5 мар — РИА Новости. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
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