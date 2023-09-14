ФОТО: PAVLO GONCHAR/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS В конце августа между Азербайджаном и Россией произошёл международный скандал.
"ЗДЕСЬ ВЫ НЕ ХОЗЯЕВА": РУССКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ И МЭРЫ ИДУТ НА ПОКЛОН К ДИАСПОРАМ
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Владимир Погодин
Что же Вы (Великая Рооссия) стелитесь перед Бульбуль -оглы ,ка шавка позорная! Мать вашу!
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16 час.
Зоя Копань
Неплохо бы организовать для СВО новых азербайджанских специалистов в батальоны и послать защищать новую родину, хотя какую родину, зарабатывают у нас в стране на шаурме в которую можно пальцем влезть после туалета, высморкаться, плюнуть, ничего личного только бизнес, а потом плавненько свалить на свою историческую родину и открыть свою настоящую халяльную шаурму с туалетом, с умывальником, все для азербайджанцев, а в России все схавают русские! Хотела написать что идёт сращивание чиновничества с так называемыми диаспорами(ОПГ), а ведь это уже давно идёт лет десять!
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16 час.
Андрей Витальевич
А может быть пора создавать наши, русские, диаспоры ? Или потребовать президента России вмешаться и упразднить все эти этнические диаспоры ? Похоже просто никто кроме президента с ними справиться не может. Или не хочет.
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10 час.
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