"ЗДЕСЬ ВЫ НЕ ХОЗЯЕВА": РУССКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ И МЭРЫ ИДУТ НА ПОКЛОН К ДИАСПОРАМ

Зоя Копань

Неплохо бы организовать для СВО новых азербайджанских специалистов в батальоны и послать защищать новую родину, хотя какую родину, зарабатывают у нас в стране на шаурме в которую можно пальцем влезть после туалета, высморкаться, плюнуть, ничего личного только бизнес, а потом плавненько свалить на свою историческую родину и открыть свою настоящую халяльную шаурму с туалетом, с умывальником, все для азербайджанцев, а в России все схавают русские! Хотела написать что идёт сращивание чиновничества с так называемыми диаспорами(ОПГ), а ведь это уже давно идёт лет десять!