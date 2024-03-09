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Мерав Мак и Бенджамин Балинт: как Иерусалим воображали, как его превращали в тексты и как эти тексты оказывались на полках библиотек

Мерав Мак и Бенджамин Балинт: как Иерусалим воображали, как его превращали в тексты и как эти тексты оказывались на полках библиотек

В марте в издательстве «Книжники» выйдет путеводитель «Иерусалим: город Книги». Его авторы — Мерав Мак и Бенджамин Балинт — поставили амбициозную цель: рассказать историю города через уникальные рукописи и артефакты.

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